Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati recentemente genitori della piccola Ginevra, la loro prima figlia. Come è stato per loro vivere questa esperienza inedita? E come sarebbe cambiato il loro rapporto di coppia rispetto a prima?

Natalia Paragoni risponde ai suoi follower

Sono state numerose le domande che molti follower di Natalia Paragoni le hanno fatto, approfittando della presenza del box delle domande nelle sue Instagram Stories. Ecco cosa ha raccontato, tra le tante cose, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne:

Come sta andando la vita da genitori? Bene, sta andando bene, siamo orgogliosi di noi stessi e continuano a dire ‘che capolavoro abbiamo fatto’, che siamo genitori e ancora ci sembra strano. Però è tutto bellissimo, vedi proprio la vita da un’altra prospettiva. Se prima avevi dei giorni bui, con delle difficoltà, dei pensieri, adesso svanisce tutto. Basta guardarla e non ti serve niente altro. E’ bellissimo…

Natalia Paragoni non ha nascosto che talvolta ci sarebbero dei momenti in cui le piacerebbe tornare indietro ed essere più libera e momenti in cui “non puoi farne a meno”.

I curiosi utenti di Instagram hanno poi chiesto alla compagna di Andrea Zelletta come sia cambiato il rapporto di coppia dopo nascita della figlia Ginevra:

Ragazze, un po’ cambia! C’è la stanchezza, c’è il sonno, ci sono più fattori di rischio, diciamola così… Quindi non è più come prima, è cambiata la storia! Eh già… però ci vogliamo ancora più bene e questo ve lo posso dire.

Poi ha proseguito con un suo personale punto di vista che è sembrato essere una vera e propria frecciatina ad un’altra neo coppia di genitori, quella formata da Sophie Codegoni e da Alessandro Basciano, la quale starebbe affrontando un momento delicato:

O distrugge o lega ancora di più. Io la penso così, quindi io dico che ci ha legato ancora di più Ginny… invece in alcune coppie distrugge… sì… secondo me, poi, mio parere…

Chissà se Natalia avrà pensato davvero ai Basciagoni…