Per Natalia Paragoni si preannuncia un’estate speciale, dal momento che presto diventerà mamma per la prima volta. Nelle passate ore ha dato ai suoi follower la possibilità di rispondere a qualche loro curiosità anche rispetto al rapporto con il compagno Andrea Zelletta, il futuro papà.

Nel corso delle domande dei suoi follower, molte si sono concentrate soprattutto sulla sua gravidanza giunta agli sgoccioli. Natalia Paragoni si è poi soffermata anche su un quesito legato nel dettaglio al suo rapporto col compagno Andrea Zelletta.

“Sei gelosa per il lavoro che fa Andrea?”, ha domandato un suo follower. E Natalia ha prontamente replicato nel modo più sincero possibile:

No, non sono per niente gelosa del lavoro che fa perché sennò ci eravamo già lasciati. Io ho molta fiducia… Abbiamo molta fiducia l’una dell’altro e Andrea non mi ha mai dato modo di essere gelosa. Quindi molto, molto tranquilla. Rispetto a tanti colleghi vi assicuro che è molto bravo.