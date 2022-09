Alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia c’è spazio per numerosi volti noti, tra cui anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha avuto accesso al red carpet e su Instagram ha raccontato la propria esperienza in laguna.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni alla Mostra del Cinema di Venezia

I fan della coppia formata dall’ex Vippone Andrea Zelletta e dalla fidanzata Natalia Paragoni sono letteralmente impazziti per i loro beniamini, riempiendoli di complimenti.

Tuttavia, se Natalia si è presentata in modo impeccabile, bellissima ed elegante come sempre, per l’ex “croccantino” del GF Vip non sono mancate critiche per via dell’acconciatura discutibile scelta per un’occasione così importante. Più che critiche c’è stata per lui una vera e propria pioggia di commenti ironici per il look.

Scommettiamo che presto farà tendenza? Prepariamoci al ciuffo a “s” tra i trend maschili della prossima stagione… poi non dite che non vi ho avvisati in tempo!

Le reazioni social

i capelli di croccantino io non mi sento bene ve lo giuro pic.twitter.com/S2YK8zWOYp — xananas🍍 (@atrotnoc) September 1, 2022

la curva dei contagi cov1d pic.twitter.com/uNtms2J5OA — alæssia (@granitallimone) September 1, 2022