Nancy Brilli ospite di Verissimo parlerà dell’AresGate. L’attrice, in qualche modo, è stata “coinvolta” anche lei nelle dinamiche di Alberto Tarallo e Teodosio Losito e quindi, intervistata da Silvia Toffanin, ha svelato qualche tiepido retroscena.

Con loro ho fatto dei bellissimi lavori di successo, però, a un certo punto si dev’essere rotto qualcosa. Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché. Una sera mi è arrivato un fax che recitava così ‘Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione.

Nancy Brilli, intervistata da Dagospia dopo l’AresGate scoppiato nella Casa del Grande Fratello Vip, aveva affermato:

Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Il mondo Ares? Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all’altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. Non era gente cui con avessi particolarmente passione a lavorare. La gestione non era chiara.