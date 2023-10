Mughini e lo schiaffo all’ex fidanzata: richiesta la squalifica, ecco il video

Giampiero Mughini, nonostante il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello da pochi giorni, si è già fatto notare fuori e dentro il loft più spiato di Cinecittà per alcuni scivoloni particolari.

Mughini e lo schiaffo all’ex fidanzata: richiesta la squalifica

In queste ore il giornalista ha raccontato a Vittorio e Mirko un episodio increscioso riguardante la sua vita privata, parlando della fine di una relazione d’amore con tanto di restituzione dei regali da parte di lei:

Mi ha detto: “te li voglio restituire perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato”. Le ho dato un ceffone…

Nonostante l’intervento della regia, le parole di Mughini sono state udite chiaramente da tutti ed hanno fatto il giro del web.

Alcuni commentatori hanno espresso indignazione, affermando: “La cosa ancor più sconcertante è che non sembra provare vergogna nel raccontare questa violenza…”.

E ancora: “Ma cosa più vergognosa è il GF che quest anno hanno scelto un cast pietoso in tutti i sensi”, “Ecco l’uomo di cultura che pur sapendo di essere in tv non ha remore di parlare di un suo comportamento a dir poco discutibile, a mio parere condannabile, giustificando nel contempo una violenza e dando pertanto un messaggio inappropriato e vergognoso”.

Tra i numerosi commenti dei telespettatori, c’è anche chi ha avanzato la richiesta di escludere Giampiero Mughini dalla partecipazione al Grande Fratello: cosa succederà?