Bruno Vespa, nato a L’Aquila il 27 maggio del 1944, è un famoso giornalista italiano, noto per essere il conduttore di Porta a Porta, un programma di approfondimento culturale, politico e di attualità di Rai 1. Ma oltre alla sua carriera di successo, c’è un altro aspetto della sua vita che merita attenzione: la sua famiglia, scopriamo chi sono sua moglie ed i suoi figli.

Bruno Vespa è sposato dal 1975 con la magistrata Augusta Iannini. Nata a L’Aquila il 20 gennaio 1950 ed è sposata con il giornalista dal 1975. È stata capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e membro dell’Autorità Garante della Privacy.

La Iannini si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” con Tesi sui “limiti penali al diritto di cronaca giudiziaria”.

Intervistato dal Corriere della Sera, Bruno Vespa ha rivelato:

Mia moglie? Si è insinuata nella mia vita mettendo in ordine i miei ritagli di giornale. Discutiamo tutti i giorni, abbiamo caratteri conflittuali, ma nessuno dei due riuscirebbe a fare a meno dell’altro.

Dal matrimonio sono nati Federico ed Alessandro. Il primo nominato è anche lui un giornalista.

Mi spiace che per lui ci sia un tetto di cristallo. Temo sia vero ciò che ha scritto Maurizio Costanzo: usando uno pseudonimo, lavorerebbe di più. Eppure, in Rai, i “figli di” non mancano.