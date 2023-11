Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, è un cantautore italiano nato a Roma il 18 marzo 1945. Ha avuto una lunga carriera musicale, iniziata negli anni ’60, ed è noto per canzoni come “Una lacrima sul viso” e “Zingara”: scopriamo chi è sua moglie e quanti figli hanno.

Bobby Solo si è sposato due volte. Nel dicembre 1967, ha sposato Sophie Teckel, una ballerina francese. La coppia ha avuto tre figli: Alain (1968), Chantal (1971) e Muriel (1975).

Satti e Teckel si sono separati e divorziati nel 1991, dopo quasi 24 anni di matrimonio.

Successivamente, Bobby ha riconosciuto la figlia Veronica, nata il 16 marzo 1990 da una relazione extraconiugale con Mimma Foti.

Nel 1995, il cantautore ha sposato Tracy Quade, una hostess di origini coreano-statunitensi. Da questa unione è nato il suo quinto figlio, Ryan, nel 2013.

I miei genitori si sono separati quando io avevo 3/4 anni. Papà mi portava in tour con lui. Non mi lasciava in camerino. Avevo le sue musicassette. Andavo in giro dicendo che era il mio fidanzato. Da piccola, lo vedevo in televisione, a volte ci parlavo.

Una cosa veramente banale. Io stavo crescendo. Mi ero sentita poco bene. Volevo la mamma. E quindi papà, che era molto emotivo, si era risentito. Da questo attrito è nata una lite. Non ci siamo visti più per quindici anni. Ho provato a cercarlo più volte. Ho trovato un muro. Non l’ho compreso. Non giustifico la latitanza paterna. Io ho lottato per il mio lieto fine. Sono andato incontro a mio padre perché volevo solo incontrarlo.

Sono andata alla recita di mio fratello. In quel momento ho vissuto una gioia immensa. È stato un riscatto lì. Eravamo una famiglia unita. Ho abbandonato la rabbia, il livore. Dò un consiglio: senza si sta molto meglio. Mia mamma non ha mai parlato male di mio padre. L’ha anche giustificato per non farmi soffrire. Adesso siamo tutti uniti, sereni. Anche i miei nonni.