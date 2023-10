Mirko Brunetti è entrato nella Casa del Grande Fratello portandosi appresso due relazioni particolari, quelle con Perla Vatiero e l’ultima con Greta Rossetti, ragazza con la quale si è fidanzato dopo Temptation Island.

Proprio Mirko Brunetti, mentre chiacchierava nella Casa con Jill Cooper, è tornato a parlare di Greta Rossetti. L’ex protagonista di Temptation Island ha fatto una gaffe e poi ha rivelato se è veramente innamorato della sua fidanzata:

Se ho detto addio alla mia fidanzata? Quale delle due? Ah l’attuale. – riportano i colleghi di Biccy – No, lei ha acceso la televisione e ha visto che sono qui. Dal mio punto di vista il muro che ha messo è eccessivo. E dico che ha esagerato perché le ho dimostrato in molte occasioni quanto ci tenevo. A costo di prendermi gli insulti dalla gente ho fatto di tutto. Non mi interessa degli attacchi.

L’ho difesa sotto tanti punti di vista e molte cose. L’hanno attaccata per molte situazioni. E soprattutto l’ho difesa anche nei confronti della mia ex fidanzata, che aveva detto delle cose non belle.

Sono andato a favore suo, rispetto ad una ex con cui sono stato comunque cinque anni insieme. Per me è tanto e credo significhi qualcosa. L’ho difesa con convinzione. Non sono uno che fa le cose a caso, io avevo proprio deciso di stare insieme a lei.