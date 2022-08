Il bacio gay tra Michele Morrone e Simone Susinna sta facendo impazzire i fan di entrambi. Tutto questo è accaduto nel sequel di 365 giorni (come se non fossero già bastate le precedenti due “stagioni” diffuse da Netflix).

Altri 365 giorni è uscito proprio venerdì 19 agosto ed è disponibile sulla celebre piattaforma di streaming. Oltre a Michele Morrone e Simone Susinna troviamo nel cast anche Anna Maria Sieklucka.

Per ringalluzzire la visione, gli sceneggiatori hanno pensato di piazzarci dentro il bacio gay tra bellocci ed i due attori l’hanno pure commentato.

Così come riportano i colleghi di Biccy, Morrone lo ha apprezzato anche se:

Susinna invece si è mostrato più entusiasta:

#365days #365dayspremiere

“For me was the best kiss of my life”

Massimo (Michelle) se referindo ao beijo no Nacho. pic.twitter.com/wO2i1OEmw1

— Vivinha da Silva (@Vivinha_dasilva) August 19, 2022