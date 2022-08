Bacio gay tra Michele Morrone e Simone Susinna. Tutto ciò accade nel sequel (agghiacciante) di 365 giorni (come se non fossero già bastate le precedenti due “stagioni”).

Altri 365 giorni è uscito proprio ieri, venerdì 19 agosto ed è disponibile su Netflix. Oltre a Michele Morrone e Simone Susinna troviamo nel cast anche Anna Maria Sieklucka.

Per ringalluzzire la visione, gli sceneggiatori hanno pensato di piazzarci dentro il bacio gay tra bellocci.

Et Voilà.

Il bacio tra Simone Susinna e Michele Morrone, ha provocato in me sensazioni al quanto forti. pic.twitter.com/dJJC87KrPA

La trama di 365 giorni? Una donna è rapita da un potente boss mafioso che la imprigiona dandole un anno di tempo per innamorarsi di lui (mi vengono i brividi).

non ci credo i maledetti hanno trovato i dindini per finanziare un altro sequel di 365 giorni ma non per quei bastardi di the society pic.twitter.com/znkz7WA64v

— m; (@fvnzioniamo) August 10, 2022