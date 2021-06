Michele Morrone è gay? Dopo la frase ambigua che ha accompagnato uno scatto che lo vede protagonista insieme a Simone Susinna, il protagonista di 365 giorni interviene sulla questione.

Morrone aveva postato lo scatto con il collega scrivendo: “Sono un bugiardo”. Nonostante le precisazioni, la confusione dei follower è sembrata abbastanza scontata vista l’ambiguità della foto (sicuramente voluta).

Tramite le Storie di Instagram proprio Michele Morrone è intervenuto smentendo di essere gay e che quella foto potesse essere una sorta di coming out:

È diventato un mio ottimo amico, siamo come fratelli. Giriamo un film insieme. Ragazzi, era solo una foto. Niente di più. E comunque… sono un grande sostenitore della comunità LGBT. Ma stiamo solo parlando di un’immagine normale. Non era un coming out.

Morrone successivamente ha spiegato il significato di “Sono bugiardo”, la frase che ha accompagnato la didascalia della foto:

Un attore è una specie di bugiardo. Ecco perché l’ho scritto. Recitare… qualcuno che non sei. Non era un coming out. Quindi, mi dispiace così tanto per la confusione. Come ho detto, sono un grande sostenitore della comunità LGBT. Ci sono un sacco di ragazzi e ragazze giovani… vorrebbero fare coming out ma non lo fanno a causa delle loro famiglie. Sapete, la felicità non ha prezzo, ragazzi.