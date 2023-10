Asia Argento, attrice e regista italiana, ha una relazione con Michele Martignoni, un campione di arti marziali miste. La coppia ha reso pubblica la loro storia d’amore attraverso i social media. Scopriamo chi sono i figli e gli ex della figlia di Dario.

Michele Martignoni, chi è il fidanzato di Asia Argento

Martignoni, soprannominato “The Italian Thunder”, è noto per aver stabilito il record per la vittoria più veloce nella storia delle arti marziali miste nel 2018: “È un uomo meraviglioso – ha raccontato l’attrice, parlando del compagno Michele, di 20 anni più giovane – che mi sta aiutando molto a capire me stessa e arrivare a un livello di serenità che sinceramente non pensavo possibile”.

Prima di lui, Asia Argento ha avuto una relazione significativa con Marco Castoldi in arte Morgan.

La loro relazione, che è durata dal 2000 al 2007, è stata segnata da alti e bassi. Durante questo periodo, hanno avuto una figlia, Anna Lou Castoldi.

Anna Lou Castoldi e Nicola Giovanni: chi sono i figli dell’attrice

Anna Lou Castoldi, nata il 20 giugno 2001 a Lugano, Svizzera, è un’attrice come sua madre. Ha debuttato come attrice a 13 anni nel film “Incompresa”, diretto da sua madre, Asia Argento.

Più recentemente, ha interpretato il ruolo di Aurora nella terza stagione della serie televisiva Netflix “Baby”.

Il secondo figlio di Asia Argento si chiama Nicola Giovanni ed è nato nel 2008.

Nicola è il frutto del matrimonio tra Asia Argento e Michele Civetta. Nonostante la coppia abbia affrontato alcune difficoltà e abbia deciso di prendere strade diverse, Nicola è un ragazzo felice che sta vivendo la sua adolescenza in modo sereno.