Questa domenica 6 febbraio, torna Melaverde con una puntata in editing, in attesa della nuova stagione. l’appuntamento è come sempre poco prima di mezzogiorno su Canale 5 dopo le Storie di Melaverde. Saranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto a tenerci compagnia con una serie di interessanti servizi. Dove ci condurranno nell’appuntamento odierno? Scopriamo a seguire tutte le anticipazioni e le informazioni per lo streaming e la replica.

Melaverde, la puntata del 6 febbraio 2022

Questa settimana Melaverde raggiungerà la bassa piacentina, una terra da sempre vocata all’agricoltura dove ampie zone coltivate e strutture agricole storiche di rara bellezza sono accarezzate dal lento scorrere del fiume Po. Nella “Bassa” hanno vissuto e vivono tuttora intere generazioni di famiglie contadine che con il loro lavoro, tramandato di padre in figlio, hanno portato a noi grandi prodotti gastronomici che saranno i protagonisti di questa puntata.

Inizieremo conoscendo il Cacio del Po, un formaggio semi stagionato a latte crudo che nasce dalla volontà di una famiglia, di racchiudere tutti i sapori di questa terra in un prodotto caseario dal gusto unico. Proseguiamo incontrando un’altra famiglia che nella sua trattoria ci farà conoscere il Cotechino Vaniglia, una grande eccellenza tutta da scoprire. Termineremo parlando di un dolce: la Spongata, una particolare torta della tradizione ebraica realizzato da una storica famiglia di fornai. Faremo un viaggio sulle sponde del grande fiume, tra storie e grandi prodotti, alla scoperta delle famiglie del Po.

I servizi di oggi

Con Melaverde, andremo a raccogliere un prodotto molto particolare; nasce e si sviluppa all’interno della pigna prodotta da un unico tipo di pino: la pianta è il pino domestico e il suo frutto, anzi, sarebbe meglio dire, il seme che si trova al suo interno è il pinolo. In provincia di Pisa, in Toscana, il pino domestico ricopre circa 5300 ettari, che corrispondono a poco meno del 30% della superficie nazionale.

In questa puntata seguiremo tutto il processo che va dalla raccolta manuale delle pigne, alla loro lavorazione, fino al pinolo confezionato. Un processo lungo e sofisticato fatto di tanti passaggi in tante macchine diverse.

Fonte: Melaverde Facebook