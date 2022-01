Questa domenica, 30 gennaio 2022, ultima del mese, Melaverde torna su Canale 5 poco prima di mezzogiorno per una nuova puntata in editing. In attesa della nuova stagione, cosa vedremo nel nuovo appuntamento odierno? Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ci accompagneranno in un nuovo straordinario viaggio: ecco quali sono le anticipazioni e le informazioni per la visione in streaming e replica di Melaverde.

Melaverde, la puntata del 30 gennaio 2022

Oggi Melaverde vi racconterà una storia fatta di tradizioni e di amore per la montagna, ma anche di progetti innovativi che stanno trasformando il modo di allevare. Conosceremo molti animali, ma anche prodotti e produzioni molto diverse tra loro. Un modo intrigante per scoprire in quanti modi si possano declinare le parole agricoltura e zootecnia.

Ellen Hidding ci farà scoprire cos’è e come funziona una stalla “domotica”. Poi la storia di una pasta molto particolare e anche un progetto di recupero di una antica tradizione legata alla lana. Era rimasta in valle solo una donna capace di lavorare la lana con gli antichi attrezzi storici; ma poi molte altre donne l’hanno seguita in un progetto molto interessante.

Vincenzo Venuto andrà invece a trovare una famiglia che ha deciso di allevare una razza bovina molto particolare: si chiama Angus, ed è un’antichissima razza bovina da carne, sembra la più allevata nel mondo, che prende il nome dalla zona della Scozia di cui è originaria. Incontreremo anche un’altra famiglia che invece alleva capre e produce formaggi di capra molto particolari . Ma saranno molti altri gli argomenti trattati in puntata. Saranno ospiti alcuni ex campioni del mondo degli sci per parlare anche delle Olimpiadi invernali del 2026 e due artiste molto creative che utilizzano materiali del territorio per realizzare le loro opere.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 30 gennaio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook