La trasmissione Melaverde è pronta a fare ritorno nella domenica di Canale 5 con una nuova puntata ricca di servizi. Appuntamento come sempre a poco prima di mezzogiorno, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Il programma ci illustrerà luoghi, mestieri e prodotti tipici, facendoci fare un viaggio tra le meraviglie del nostro Paese. Scopriamo a seguire quali sono le anticipazioni della puntata di oggi 23 gennaio di Melaverde e le informazioni su streaming e replica.

Melaverde, la puntata del 23 gennaio 2022

In Italia il cioccolato che piace sempre di più è il fondente. Il periodo dell’anno in cui se ne consuma di più è Pasqua. Ogni italiano mangia circa 4 chili di cioccolato all’anno, contro i nove chili di svizzeri e tedeschi. Invece, i maggiori trasformatori al mondo di cacao sono gli olandesi. Melaverde ci accompagnerà oggi in un viaggio alla scoperta del cioccolato.

In Val di Sole, in Trentino, c’è un’azienda che produce moltissimi tipi di cioccolato, fondente, al latte, bianco, impreziositi da tanti altri ingredienti golosi, tra cui anche prodotti che nascono sul territorio. Poi sarà la volta di un giovane chef che realizzerà un menù con ricette salate che vedono il cacao o il cioccolato tra gli ingredienti. E poi si farà un salto in pasticceria per vedere altri irresistibili dolci fatti non solo con il cioccolato, ma anche in questo caso, con materie prime del territorio.

I servizi di oggi

Franco e Illari fino a poco tempo fa facevano un’altra vita. Franco aveva una impresa edile e Illari faceva la parrucchiera. Da un anno a questa parte, vivono in una malga di montagna con circa 800 animali tra pecore di razza Alpagota, vacche Grigio Alpine, cavalli, asini, maiali e anche, addirittura Yak, bovini tibetani dalle straordinarie doti di adattamento ai rigidi climi montani.

Sono animali capaci di vivere a quote altissime, anche oltre i 6000 metri, e che nella malga di Illari e Franco, nella Conca dell’Alpago, nelle Prealpi bellunesi, hanno trovato non solo un habitat ideale, ma si sono conquistati anche un ruolo importantissimo nella tutela dello straordinario ambiente che li circonda. In questa puntata Melaverde vi racconterà la storia di Illari e Franco e dei loro animali, ma anche di Cristiano, pasticcere che nei suoi dolci tipici utilizza soprattutto prodotti del territorio che va a cercare nelle piccole aziende agricole artigianali della Conca dell’Alpago.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 23 gennaio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook