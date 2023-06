La trasmissione Melaverde continua il suo viaggio all’insegna delle bellezze d’Italia anche nella puntata di oggi, domenica 4 giugno 2023. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto saranno in prima linea, pronti a tenerci compagnia con un appuntamento inedito: ecco di seguito quali sono le anticipazioni e le informazioni sulla replica e sulla visione in streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 4 giugno 2023

Questa settimana Melaverde ci racconterà la storia di una famiglia che iniziò a commerciare la pasta fresca in un piccolo negozio nel cuore di Salò (Bs), nel 1964. Conosceremo un pastificio contemporaneo che unisce tradizione, tecnologia ad una forte impronta artigianale dove ravioli, tortelli e tortellini, vengono ancora oggi chiusi a mano uno ad uno.

I servizi di oggi

Melaverde porterà Vincenzo Venuto a Punta Sasso, a Manerba del Garda, uno sperone di roccia a strapiombo sul lago di Garda, punto panoramico straordinario sovrastato dalla Rocca di Manerba, dove sono ancora visibili i resti di un antico castello medioevale dal quale un tempo si poteva sorvegliare una parte importante del lago. Ci si sposterà a cavallo e poi in barca verso il comune di Tignale dove è stata conservata una limonaia storica.

Si parlerà anche di acqua. All’interno delle Prealpi Lombarde si nasconde una specie di culla, un bacino glaciale di roccia da dove sgorga un’acqua purissima, conosciuta sul Garda fin dal 1500. Un viaggio tra acqua e terra, con incontri interessanti, come quello con un gruppo di fotografi che da anni immortala le specie animali più presenti, ma anche più rare che popolano il lago di Garda e non solo. E poi, naturalmente, i sapori del territorio a condire una puntata ricchissima da non perdere.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 4 giugno 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook