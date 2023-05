Nuova puntata all’insegna di Melaverde, quella in onda questa domenica 28 maggio 2023 su Canale 5, poco prima di mezzogiorno. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto andranno alla scoperta delle bellezze d’Italia nel corso dell’appuntamento odierno che fa parte della nuova stagione inedita. Cosa vedremo? Di seguito le anticipazioni con le informazioni su replica e info streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 28 maggio 2023

La memoria del passato, le giuste idee, la voglia di fare e il rispetto per l’ambiente sono oggi i punti saldi del successo in agricoltura. Una delle storie che Melaverde di oggi 28 maggio ci racconterà è quella di due fratelli che, convinti di continuare l’attività di famiglia, decidono di creare un allevamento dai grandi numeri, per poi ricredersi e capire che quella non era la strada giusta.

Tutto il loro latte viene lavorato in una storica latteria dove un tempo consegnava il latte loro padre e dove oggi producono grandi formaggi biologici seguendo la tradizione friulana.

I servizi di oggi

La storia dell’alimentazione dovrebbe far parte del bagaglio culturale di noi tutti. E ci sono luoghi dove i bambini, ma anche gli adulti, possono imparare molte cose utili ed interessanti al riguardo. Oggi Melaverde ci porterà alla scoperta di un parco tematico tutto dedicato all’alimentazione dalle origini alla tavola.

Siamo a Fico, acronimo di Fabbrica Italiana Contadina, alle porte di Bologna. Nell’Ottocento il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach scrisse quella frase diventata famosissima: “L’uomo è ciò che mangia”. Viaggiare attraverso la storia dell’alimentazione umana ci accompagna allo stesso tempo all’interno della storia dell’uomo stesso. Il cibo, la cucina, i prodotti alimentari hanno da sempre rappresentato anche la cultura, le abitudini, il progresso di noi umani in un determinato periodo storico. L’agricoltura, la coltivazione della terra, è stata la prima fondamentale tappa nell’evoluzione umana.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 28 maggio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook