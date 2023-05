In questa domenica, 21 maggio 2023, andrà in onda una nuova puntata di Melaverde, in onda come sempre su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Intorno alle 11.50, infatti, prenderà il via un nuovo appuntamento tratto dalla stagione inedita in corso del longevo programma Mediaset e che vedrà i due padroni di casa, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, alla scoperta delle bellezze d’Italia. Ecco di seguito le anticipazioni sui servizi odierni e le informazioni su anticipazioni e replica.

Melaverde, la puntata di oggi 21 maggio 2023

Melaverde ci accompagna in un viaggio tra la Val di Non e la Val di Sole, in Trentino. Ellen Hidding raggiungerà Tuenno, dove Luca e Katia, laureato in Filosofia lui, in Lettere lei, hanno deciso di vivere, allevare animali e far crescere i propri figli. Siamo in Val di Non, una valle soprattutto famosa per la produzione di mele che in primavera si colora con le suggestive fioriture dei meleti.

A proposito di mele, entreremo in un luogo unico al mondo, una ex miniera a 300 metri sotto la superficie, dove le mele vengono conservate grazie alle condizioni climatiche che si ritrovano tutto l’anno nel cuore della montagna. Ma questo sarà anche un viaggio nella tradizione di mestieri antichi, come quello di Rocco e Tullio, gli ultimi frustai ancora in attività, che continuano un mestiere che un tempo fu una vera ricchezza per questa valle. O come quello di Giuseppe e Gianfranco, ceramista e fumista, che costruiscono ancora, tutte a mano, le stufe ad “olle”, vere e proprie creazioni artistiche che un tempo furono esportate in tutta Europa.

I servizi di oggi

Vincenzo Venuto invece sarà in Val di Sole. Il suo viaggio inizierà all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio-Trentino per andare alla scoperta degli animali e delle bellezze che caratterizzano uno dei più antichi e grandi Parchi naturali d’Italia. Nel Parco convivono da sempre natura e attività umane tradizionali legate all’allevamento e all’agricoltura. Scopriremo la storia di due giovani allevatori di capre, e la scelta di Viola, una ragazza che ha deciso di tornare ad utilizzare lana locale colorandola con prodotti naturali e poi lavorandola a mano come faceva la nonna.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 21 maggio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook