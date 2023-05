Questa domenica 14 maggio 2023, Canale 5 accoglierà la nuova puntata di Melaverde, la trasmissione settimanale in onda poco prima di mezzogiorno. Alla conduzione troviamo come sempre Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, i quali ci condurranno in un nuovo avvincente viaggio tra le bellezze della nostra meravigliosa Italia. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata di Melaverde e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde ci accompagnerà in un viaggio sulla sponda Bresciana del lago più grande d’Italia, tra i comuni di Puegnago e Manerba del Garda, nella Valtènesi. Sarà un viaggio tra acqua e terra dove si parlerà di tantissime cose, dalla pesca nel lago fino ai tanti prodotti che questa terra regala, come ad esempio i tartufi.

Ma non solo, in uno di questi comuni, si è messo in atto il primo intervento in Italia per lo studio, la valorizzazione e la protezione dell’ambiente lacustre e della fauna ittica del lago di Garda. Si tratta di un’area rarissima in Europa che estende in pratica all’ambiente lacustre la protezione tipica delle aree costiere marine, per preservare la biodiversità sia dell’elemento acquatico che terrestre. Si tratta di circa 85 ettari di specchio d’acqua e circa 116 ettari di territorio costiero, che prende il nome di Parco Lacuale. Ma saranno tante altre le cose da scoprire insieme.

Melaverde raggiungerà poi il comune di Bobbio per presentarci tre storie di agricoltura che dimostrano quanto sia importante il presidio dell’uomo che con le giuste idee può riqualificare interi territori. Conosceremo Silvia che ha scelto di tornare a lavorare nello storico allevamento di famiglia dove, insieme al marito ha creato un’attività multifunzionale. Incontreremo Marco, architetto e designer ligure che durante una gita di campagna si innamora di questa terra a tal punto da recuperare un antico borgo oggi interamente ristrutturato. E infine Giorgio che con la moglie decide di tornare in valle per recuperare un vivaio e creare una produzione di piantine da fiore distribuite porta a porta.

