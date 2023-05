Prima domenica del mese, quella di oggi 7 maggio, all’insegna di una nuova puntata di Melaverde della stagione in corso. Alla conduzione ci saranno Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: dove ci porteranno in questa nuova giornata? Non ci resta che scoprire quali saranno le anticipazioni dell’appuntamento odierno all’insegna di Melaverde e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 7 maggio 2023

Questa domenica Melaverde raggiungerà le colline dell’OltrePò Pavese, esattamente la zona di Montalto Pavese, dove oltre 30 anni fa, quando si parlava pochissimo di agriturismo in Italia, 3 donne hanno aperto uno dei primi agriturismi. Insieme a loro scopriremo un’attività dove agricoltura e allevamento vivono insieme a didattica, passeggiate, vita di campagna e buona cucina, il tutto in un ambiente straordinario dove il tocco di tre donne fa una netta differenza.

I servizi di oggi

Melaverde ci porterà poi in Veneto, per l’esattezza a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso. Qui vi racconteremo di un’azienda biologica la cui storia inizia nel 1898. La sua produzione è davvero particolare: da formaggi in cera d’api, a quelli con fave di tonka e vermouth, fino a quelli “ubriachi” affinati nelle vinacce, dalle robiole di capra, fino alla ricotta con crema di pistacchio o cioccolato.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 7 maggio 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.