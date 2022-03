Riparte questa domenica 27 marzo la nuova stagione di Melaverde, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Si tratta esattamente della 23esima edizione caratterizzata da nuovi servizi che si condurranno tra le bellezze della nostra Italia, alla scoperta di mestieri, prodotti e terre incontaminate, ma anche di storie inedite. Di seguito le anticipazioni sulla visione in streaming ed in replica.

Melaverde, la puntata del 27 marzo 2022

Nella prima puntata della nuova stagione di Melaverde conosceremo una famiglia che in 70 anni di storia ha unito tradizione e innovazione, portando nelle case di tutti gli italiani pratiche confezioni che mettono a disposizione di tutti noi uno dei grandi classici della tradizione culinaria italiana. Come nascono tortellini, cappelletti e altre paste fresche all’uovo ripiene?

E poi saremo in Liguria, nella zona di Albenga in particolare, si coltiva un carciofo particolare. Ha vari nomi ma è conosciuto soprattutto come Violetto Spinoso di Albenga. Scopriremo la sua storia, la sua coltivazione, la raccolta, e poi tanti modi per poterlo utilizzare

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 27 marzo 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook