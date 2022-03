Manca sempre meno all’avvio della nuova stagione di Melaverde, ma oggi 20 marzo torna l’appuntamento in versione editing con tutta una serie di interessanti servizi in partenza poco prima di mezzogiorno, come sempre intorno a mezzogiorno. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Di seguito tutto ciò che c’è da sapere, incluse le informazioni sulla replica e lo streaming.

Melaverde, la puntata del 20 marzo 2022

Questa settimana Melaverde supererà i confini italiani per presentarci le bellezze di una piccola nazione, stiamo parlando della Slovenia, che pur essendo grande quanto una regione italiana, riserva moltissime sorprese. Inizieremo conoscendo uno dei villaggi di pastori in quota più grandi d’Europa, dove da secoli una storica comunità porta intere mandrie al pascolo. Si scenderà poi a valle per incontrare cinque monaci che in un vecchio castello coltivano e lavorano erbe officinali nella loro storica farmacia, e visiteremo una vera fabbrica di cioccolato.

In questa puntata non mancherà il contatto con la natura di Vincenzo Venuto che risalirà il corso di un fiume per poi raggiungere un mulino ancora funzionante, mentre Ellen Hidding raggiungerà uno dei più grandi centri termali del paese dove benessere e relax si fondono in un’offerta di accoglienza unica, oggi molto apprezzata.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 20 marzo 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook