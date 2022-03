In attesa della nuova edizione di Melaverde, oggi, domenica 13 marzo, torna una nuova puntata della trasmissione in onda come sempre su Canale 5 poco prima di mezzogiorno. Alla conduzione dell’edizione editing del programma troveremo come di consueto Ellen Hidding con Vincenzo Venuto. Dove ci condurranno in questa puntata? Non ci resta che scoprire insieme le anticipazioni di Melaverde di oggi e le informazioni per lo streaming e la replica.

Melaverde, la puntata del 13 marzo 2022

Una trentina di anni fa un gruppo di allevatori marchigiani si è messo insieme per ricreare una filiera importante, che potesse tornare a valorizzare un bovino storico, antico, presente da secoli sui pascoli del Centro Italia, la vacca Marchigiana. Piccoli allevatori che ancora oggi, dopo trent’anni, hanno mantenuto le caratteristiche di un tempo: 400 piccole aziende, una media di una trentina di animali per stalla, allevamento allo stato semibrado e controllo totale su tutta la filiera di produzione di una carne di assoluta eccellenza.

La Marchigiana è una delle razze storiche italiane, una delle tre, insieme alla Chianina e alla Romagnola, ad aver ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta con la denominazione di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. Ma in questo viaggio nelle Marche, scopriremo anche un altro protagonista della zootecnia marchigiana: un suino nato da un progetto di incrocio storico tra l’antica razza Bruna Romagnola con la nordica Large White. Si parlerà anche di sapori tradizionali marchigiani, di mozzarella con il marchio europeo STG, ovvero Specialità Tradizionale Garantita, di Salame di Fabriano, di Ciauscolo e altri golosi salumi locali.

I servizi di oggi

Con Melaverde alla scoperta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Qui si trova il gruppo montuoso più elevato di tutto l’Appennino umbro-marchigiano, ma soprattutto questa è una terra dove l’antica tradizione della transumanza delle greggi ovine è ancora una attività importantissima per l’economia rurale marchigiana. Qui sopravvivono ancora razze ovine storiche del territorio insieme a tipiche tradizioni gastronomiche, una su tutte le Olive all’ascolana di regola servite con della crema fritta. Ma ci saranno molte altre curiosità gastronomiche legate al territorio. E poi straordinari panorami immersi nella grande ricchezza di biodiversità di un territorio dove il rapporto tra l’uomo, l’ambiente ed i suoi animali ha legami antichi e storie tutte da raccontare.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 13 marzo 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook