Anche a Natale, Melaverde non abbandona i suoi fedelissime spettatori. Oggi, domenica 25 dicembre, su Canale 5 andrà in onda alle 11.50 una puntata editing del programma storico dell’ammiraglia Mediaset. Alla conduzione come sempre Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: scopriamo di seguito le anticipazioni sui servizi in onda nella giornata di Natale 2022 e le informazioni per la replica e lo streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 25 dicembre 2022

In questa puntata Melaverde ci porta a Morozzo, piccolo centro di circa 2000 abitanti in provincia di Cuneo. Qui, da secoli, si incrociano le storie di alcuni animali simbolo del territorio. La vacca Piemontese, razza dalle origini millenarie che rappresenta oggi uno dei fiori all’occhiello della zootecnia italiana. Il bue grasso, maschio di razza Piemontese raro e maestoso, un animale che arriva a superare i 1500 chili dopo anni di allevamento.

E poi, il Cappone e la Pula di Morozzo, apprezzatissimi già nel 1400 sulle tavole dei nobili di tutta Europa. Per secoli, la presenza di questi animali, ha rappresentato il traino principale dell’economia agricola del territorio e, ancora oggi, centinaia di famiglie portano avanti questa tradizione appartenuta ai padri e ai nonni, ma anche alle madri e alle nonne, come nel caso del Cappone, perché erano esclusivamente le donne, un tempo, ad occuparsi del suo allevamento.

Si parlerà anche della Riserva Naturale dei laghi di Crava e Morozzo, un luogo dove, cento anni fa, sono stati creati laghi artificiali per la produzione di energia idroelettrica, energia che ancora oggi si produce, ma che nel tempo è diventato uno dei più importanti ambienti umidi del Piemonte meridionale. Boschi, specchi d’acqua, macchie di vegetazione che sono oggi la casa di più di 200 specie diverse di uccelli selvatici. E come sempre non mancheranno golose proposte gastronomiche legate alla tradizione culinaria del territorio.

I servizi di oggi

Melaverde raggiungerà poi il centro di Modena per raccontarci due grandi eccellenze gastronomiche che nascono da una storica tradizione emiliana. Nei secoli si sono diffuse in tutto il paese e oggi sono tutelate da un consorzio che ne salvaguardia e ne certifica l’identità, la produzione e l’alta qualità: lo Zampone e il Cotechino Modena IGP ad Indicazione Geografica Protetta.

Inizieremo entrando in uno dei 12 Salumifici del consorzio dove i maestri norcini lavorano solo le migliori carni suine in una specifica zona di produzione. Scopriremo una tradizione che oggi rivive in ogni fase manuale e artigianale della produzione, nel rispetto del disciplinare IGP. Sarà un percorso dedicato allo Zampone e al Cotechino Modena IGP dove conosceremo la loro storia, come vengono lavorati, per poi scoprirli in cucina in ricette e abbinamenti tradizionali e non solo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 25 dicembre 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 9.30 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook