Film in Tv a Natale 2022: i migliori titoli del 25 dicembre, il classico Miracolo nella 34esima strada

E’ Natale, ed anche nel giorno del 25 dicembre non possono mancare i film a tema trasmessi sulle principali reti televisive nel corso dell’intera giornata. La programmazione è fittissima e prosegue sulla scia delle precedenti giornate: ecco quali sono le principali pellicole di Natale in programma per oggi 25 dicembre 2022.

Film di Natale in Tv oggi 25 dicembre 2022: la programmazione

Nel giorno di Natale ci sarà una vasta programmazione di film a tema da gustare in famiglia, comodamente accomodati sul divano, tra una fetta di Pandoro ed una di panettone. Ecco di seguito quali sono i principali titoli in programma.

Canale 5: alle 16:46, “Christmas at the palace”. Alle 21:20, “Il 7 e l’8” con Ficarra e Picone.

Italia 1: alle 10:25 “Balto 2 – Il mistero del lupo”. Alle ore 14:16, “Fred Claus – Un fratello sotto l’albero”. Ore 16:36, “Un amico molto speciale”. Alle ore 19:30, il film di Natale “Elf”. Alle ore 21:30, il classico natalizio “Miracolo nella 34esima strada”. Alle ore 23:55, in onda “Jack Frost”.

Rai2: alle ore 14:00, “Un Babbo Natale tutto nuovo”. Alle 15:35, “Feste col ladro”. Alle 19:00 “Una corona per Natale”. Alle 21:00, “Natale a Castle Hart”. Alle 22:40, “Se scappo mi sposo a Natale”.

Sky Cinema Christmas: alle ore 18:25 “Il Grinch”.