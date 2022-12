Il Natale si avvicina sempre di più e la programmazione tv si arricchisce come ogni anno di film per le feste da vedere in compagnia (ma anche da soli). Sono numerosi i titoli classici che tornano ad animare la programmazione natalizia sulle reti Rai e Mediaset. Scopriamo subito quali sono i più attesi dei prossimi giorni di festa.

Film di Natale in Tv 2022: programmazione Rai e Mediaset

Giovedì 22 dicembre 2022: su Canale 5 alle 21:20 il film in prima visione tv In vacanza su Marte con Massimo Boldi. In seconda serata Fantaghirò (QUI la programmazione completa). Su Italia 1 alla stessa ora il film Endless e alle ore 23:15 Storia d’inverno.

Venerdì 23 dicembre 2022: su Rai2 alle ore 21:20 il film Prossima fermata: Natale e alle ore 22:45 il film Il mio Valzer di Natale. Su Italia 1 alle ore 08:10, il film All I want for Christmas – Il regalo più bello; alle ore 16:15, Mi sono perso il Natale; alle 21:20 il classico Mamma, ho perso l’aereo. Su Canale 5 alle 21:20, Natale a 5 stelle.

Sabato 24 dicembre 2022: nel giorno della Vigilia di Natale, Rai1 trasmetterà il film Io sono Babbo Natale, in onda alle ore 21:30, ultima toccante interpretazione di Gigi Proietti prima della sua scomparsa, finora disponibile solo in streaming su Prime Video. Su Rai2 alle ore 21:00, Non ti presento i miei. Alle ore 22:50, Natale allo Starlight. Su Italia 1, alle ore 16:05, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Alle ore 19:30, Il Grinch ed ovviamente in prima serata il cult con Eddie Murphy, Una poltrona per due, in onda alle ore 21.20.

Domenica 25 dicembre 2022: su Canale 5 alle 16:46, Christmas at the palace. Alle 21:20, in onda Il 7 e l’8. Su Italia 1, alle ore 14:16, Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. Ore 16:36, Un amico molto speciale. Alle ore 19:30, il film Elf; alle ore 21:30, il cult Miracolo nella 34esima strada. Alle ore 23:55, in onda Jack Frost. Alle 02:52, Quattro fantasmi per un sogno. Su Rai 2 alle 14:00, Un Babbo Natale tutto nuovo seguito alle 15:35 da Feste col ladro. Alle 19:00 Una corona per Natale; alle 21:00, Natale a Castle Hart; alle 22:40, Se scappo mi sposo a Natale.

Lunedì 26 dicembre 2022: su Italia 1, alle ore 13:40 il film L’amore non va in vacanza. Alle ore 16:50, Il peggior Natale della mia vita. Su Rai1, alle ore 21:25, in onda La bella e la bestia. Su Rai2, alle 21:20, Una famiglia sotto l’albero.