Nuova puntata di Melaverde, questa domenica 12 marzo 2023, in onda su Canale 5. Si tratta anche questa settimana di una puntata in editing, in attesa dei nuovi servizi. Abbiamo quindi già visto l’appuntamento che sarà proposto questa domenica e che vedrà Ellen Hidding e Vincenzo Venuto in prima linea. Ecco quali sono le anticipazioni e le informazioni su replica e streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 12 marzo 2023

Questa settimana Melaverde ci racconterà una storia che prende il via oltre un secolo fa a Cameri in provincia di Novara dove un tempo, la latteria, era un punto di riferimento per tutte le famiglie contadine della zona. Da allora la storica latteria è diventata sociale, portata avanti da una cooperativa che realizza uno tra i formaggi erborinati più amati: il Gorgonzola DOP.

Entreremo nel caseificio dove scopriremo una lavorazione antica che, ancora oggi, continua a produrre “il gorgonzola di una volta” in storiche caldaie. Il prodotto riposa poi in fascere di legno entrando in stagionatura per poi raggiungere solo le migliori gastronomie italiane.

I servizi di oggi

Le telecamere di Melaverde questa settimana raggiungeranno la Valle dei Laghi in Trentino dove un vento, l’Ora del Garda, accarezza dolcemente i grappoli d’uva Nosiola di cui ogni anno vengono selezionati solo i grappoli migliori, quelli spargoli. Le Uve sono poi disposte delicatamente su graticci in legno, come si faceva una volta, dove compiono l’appassimento più lungo al mondo. I grappoli a questo punto evolvono, appassiscono e si mantengono per mesi, concentrando al loro interno gli zuccheri, i sapori e i profumi della valle. La spremitura avviene in torchi ed è un momento solenne perché è proprio lì che nasce il Vino Santo Trentino.

Fonte: Melaverde Facebook