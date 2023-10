Chi sono i Me contro Te? I giovani palermitani nascono come duo di Youtuber ma poi diventano pure scrittori, attori e cantanti, noti per i loro video pubblicati sul proprio canale YouTube, aperto nel 2014 quando si erano conosciuti da poco: scopriamo il vero nome e se sono fidanzati oppure no.

Me contro Te, vero nome, matrimonio e da quanto sono fidanzati

Il duo è composto da Luigi Calagna detto Luì (Palermo, 1992) e Sofia Scalia soprannominata Sofì (Palermo, 1997), che si sono conosciuti a scuola e hanno iniziato a collaborare nel 2011. I video di Me contro Te sono rivolti a un pubblico di bambini e adolescenti, e trattano di argomenti come la scuola, il tempo libero e la vita quotidiana.

Il duo è caratterizzato da un umorismo semplice e diretto, che ha conquistato i giovanissimi.

In pochi anni, Me contro Te sono diventati uno dei fenomeni di YouTube più popolari d’Italia. Il loro canale conta quasi 7 milioni di iscritti, e i loro video hanno totalizzato oltre 10 miliardi di visualizzazioni.

Il loro incredibile successo si è esteso anche a altri ambiti, come la letteratura, la musica e il cinema. Nel 2019, il duo ha pubblicato il suo primo libro che ha venduto oltre 1 milione di copie. Nel 2020, hanno pubblicato il loro primo album che ha raggiunto la prima posizione nella classifica italiana degli album.

Nel 2021, hanno debuttato al cinema con il loro primo film che ha incassato oltre 10 milioni di euro.

Me contro Te sono fidanzati. Luì e Sofì stanno insieme dal 2013.

I due hanno sempre mantenuto la loro vita privata lontano dai riflettori, ma in alcune interviste hanno parlato del loro rapporto. In un’intervista del 2022, Luì ha dichiarato: “Noi siamo fidanzati da tanti anni, e il nostro rapporto è sempre più forte. Siamo tanto uniti e ci amiamo molto”.

Sofia e Luigi hanno annunciato il loro matrimonio ma ancora non c’è una data ufficiale.