Sofì e Luì dei Me contro Te: perché non si baciano in pubblico? Quando si sposano e quanto guadagnano

Sofì e Luì dei Me contro Te, coppia da 6,4 milioni di follower su Youtube, si sono raccontati in una recente intervista al Corriere della Sera in cui hanno raccontato la loro vita insieme. Se fosse andata male con Youtube, oggi Sofì e Luì sarebbero stati rispettivamente una pediatra ed un farmacista.

Sofì e Luì dei Me contro Te: chi sono, cosa fanno, matrimonio e guadagni

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono fidanzati da dieci anni. 25 anni lei, 30 lui, Sofì e Luì dei Me contro Te sono da qualche tempo le star italiane dei bambini. Il 19 gennaio uscirà il loro quarto film, Me contro Te – Missione Giungla.

C’è poi la serie su Prime, i tanti video su Youtube, le canzoni, i tour, i libri, i fumetti, gli zaini e le felpe. Una vera e propria industria. Oggi però ci concentreremo sulla loro vita privata: quando si sposano e quanto guadagnano? Lo hanno svelato i due protagonisti nell’intervista al Corsera.

Sofì e Luì si sono fidanzati il 26 dicembre del 2012: “Ci frequentavamo da mesi, ma quello è il giorno del primo bacio”, ha raccontato lei. “La prima volta, ci siamo visti da suo cugino. Per me, fu colpo di fulmine. Per lei no”, ha svelato lui.

Ad avvicinarli, un’interrogazione di chimica: lui studiava farmacia e Sofì lo ha contattato per un aiuto. A quell’interrogazione lei prese 9.

Due anni dopo il loro fidanzamento arrivò anche il primo video su Youtube. Si erano dati un obiettivo: 10mila iscritti in un anno o avrebbero mollato. Ne arrivarono 300mila.

I due oggi vivono insieme a Milano, ma la loro vita non è cambiata molto:

Me contro Te è il 99% della nostra vita. La mattina, registriamo il video del giorno. Il pomeriggio lo dedichiamo alla creatività dei video seguenti e a quel megauniverso fatto di musica, libri, film, giocattoli e ora anche App. Dopodiché, cena e poi ci guardiamo un film o una serie, o vediamo gli amici. Lavoriamo sempre, ma non è un peso. Ci scherziamo su: è come dedicarsi di continuo a un hobby.

Mai una crisi, neppure piccola. Un anno fa è arrivata la fatidica proposta di matrimonio. Avrebbero dovuto sposarsi quest’anno, ma a causa degli impegni lavorativi è tutto rimandato, ma annunciano:

Lo consideriamo come un altro film: dobbiamo stupire e vorremmo coinvolgere i fan. Ma se troviamo un incastro, lo facciamo quest’anno.

Un po’ come Topolino e Minnie, anche Sofì e Luì non si sono mai baciati pubblicamente, perché?

È nella nostra natura: in pubblico, siamo pudichi.

La coppia ha guadagnato al punto tale da vivere di rendita? Luì ha spiegato: