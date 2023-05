Mattia Zenzola, ribaltando ogni tipo di pronostico social, ha vinto Amici 22 avendo la meglio contro Angelina Mango (seconda), Wax (terzo) e Isobel la sua “rivale” di categoria.

Mattia vince Amici 22, Andreas e Veronica Peparini commentano

Dopo la vittoria di Mattia Zenzola, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno commentato e, secondo le interazioni social che hanno condiviso, entrambi facevano chiaramente il tifo per Isobel.

Ecco cosa hanno scritto sui social:

Stoccata anche da Olivia, la figlia di Veronica che studia danza: “Mai una cosa buona stasera”, chiaro riferimento alla vittoria di Mattia.

Voi cosa ne pensate?

Personalmente io team Angelina e Isobel, devo essere sincera.

Le reazioni degli altri allievi della scuola

Una vittoria in qualche modo inaspettata, quella di Mattia Zenzola ad Amici 22. Se non tutti, tra i telespettatori, hanno gradito il trionfo del ballerino a scapito della giovane cantautrice Angelina, come hanno reagito gli ex concorrenti ed allievi della Scuola?

Cricca, dopo essersi complimentato con Isobel, non ha potuto non gioire per la vittoria di Mattia ma anche di Angelina. Ramon ed Alessio Cavaliere, ma anche Samu e Maddalena, non sono mancate le reazioni degli ex ballerini della Scuola di Amici.