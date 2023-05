Mattia Zenzola ha vinto Amici 22 avendo la meglio contro Angelina Mango (seconda classificata e prima nel circuito di canto), Wax (secondo posto) e Isobel (terza posizione).

Intervistato da Fanpage, il ballerino di latino americano ha raccontato le emozioni provate nel condividere il palcoscenico con Angelina Mango (principale candidata alla vittoria):

Non mi aspettavo tutto questo, condividere quel palco con Angelina è stato bellissimo. La reputo una grande artista, la stimo tanto, lei è immensa, è fuori dal comune. Al di là del fatto che penso che abbiamo vinto entrambi, non me l’aspettavo, è stata una sorpresa.

Mattia Zenzola ha anche confidato cosa farà con i soldi vinti:

I soldi verranno divisi, il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. Il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me.

La restante parte la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte, non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso.