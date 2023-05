Mattia Zenzola dopo la vittoria di Amici 22 sta rilasciando una intervista dietro l’altra svelando i suoi sogni nel cassetto. Raggiunto da Chi Magazine, ha fatto una interessante confidenza.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Maddalena Svevi il cuore di Mattia Zenzola si è “chiuso” cercando di ridimensionare la sua delusione.

E così, intervistato da Chi Magazine, svela se è innamorato e la risposta è perfetta:

Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più.

Mattia è tornato anche sui social con un lunghissimo post di ringraziamenti:

Eccomi qui, sono da poco tornato nella mia casa, quella che avevo lasciato otto mesi fa con un sogno tra le mani e ho potuto finalmente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici. Ho passato la notte insonne, sono troppe le emozioni che mi assalgono, ma nessuna di queste supera l’affetto e l’amore che mi avete riservato sin dall’inizio del mio viaggio, a settembre di due anni fa, e che ho sentito ancora più forte durante l’infortunio, il periodo peggiore della mia vita, dove ho visto il mio sogno allontanarsi da me. Siete stati voi la medicina migliore!

Stamattina mi sono svegliato nel mio letto con i miei cagnolini che mi leccavano il viso e le tapparelle aperte come promesso a papà. Piano piano sto realizzando che quel ragazzo che bacia la coppa di Amici sono proprio io, e che il sogno di poter ballare al serale l’ho vissuto per davvero! Tutto questo non sarebbe stato lo stesso senza i miei compagni d’avventura.

È stato un onore condividere il palco della finale insieme a voi Angelina, Isobel e Wax e soprattutto è stato bello crescere e imparare insieme, dandoci forza a vicenda fino all’ultimo, siete speciali!

Un sentito grazie a tutti i meravigliosi professori che sono stati fondamentali nella mia crescita, in particolare al mio professore Raimondo, la persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino.

Grazie a Benedetta Vari per avermi fatto esprimere al meglio. Grazie a Umberto e Francesca e tutti i professionisti per il lavoro svolto in sala e sul palco. Grazie a tutto lo staff per il lavoro svolto dietro le quinte e per avermi sopportato. Maria, per te un solo grazie non basta, perché hai reso Amici una grande famiglia dove si è sempre respirato amore.

L’ultimo grande ringraziamento va a tutti voi, che avete reso possibile la realizzazione del sogno che avevo tra le mani. Dopo aver toccato il fondo, l’unica cosa che si può fare è risalire e adesso non ci fermerà più nessuno, promesso. E ricordatevi sempre, NON SI MOLLA MAI.