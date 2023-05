Mattia Zenzola, ha vinto Amici 22 avendo la meglio contro Angelina Mango (che ha trionfato nella categoria canto). Il ballerino di latino americano, intervistato da TVBlog, ha svelato se gli piacerebbe diventare ballerino professionista del talent show.

Alla scuola tengo molto, quando l’anno scorso sono dovuto andar via da Amici per l’infortunio ho cercato di non perdere tempo; ho affrontato gli esami di maturità e sono uscito con 92, ne sono contentissimo. E poi ho preso la patente.

Tornare come ballerino professionista? Per me è una seconda famiglia , il pensiero di ritornare come professionista mi farebbe molto piacere. Ma veramente molto.