Dopo la sua vittoria ad Amici 22, Mattia Zenzola ha potuto riabbracciare finalmente il suo amico Christian Stefanelli. Il ballerino nelle ultime ore ha vissuto fortissime emozioni, a partire dalla vittoria della scorsa domenica notte, quando in diretta su Canale 5 ha avuto la meglio su Angelina Mango, la preferita dai sondaggi e dai bookmaker, conquistando la coppa ed il primo posto nel talent di Maria De Filippi.

Mattia Zenzola riabbraccia Christian Stefanelli

La vittoria di Mattia Zenzola ha scatenato non poche reazioni, non solo tra i suoi ex compagni di avventura ma anche da parte del suo maestro Raimondo Todaro e della sua compagna Francesca Tocca.

Ad esultare in maniera gioiosa è stato ovviamente il suo grande amico ed ex allievo di Amici 21, Christian Stefanelli, con il quale Mattia ha condiviso la precedente edizione del talent, prima del suo infortunio che lo ha costretto a fermarsi prima della finale. Già durante la diretta della finale, Christian aveva invitato tutti, tramite i suoi social, a sostenere l’amico Mattia, per poi festeggiare subito dopo la sua vittoria:

Tutta tua fratello mio, sono tanto orgoglioso di te, grazie a tutti di cuore!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blogtivvu.com – Gossip e TV (@blogtivvu_com)

La loro profonda amicizia, nata nella passata edizione, non è mai stata messa in discussione dal tempo e dagli impegni di entrambi, al punto che di recente, a Verissimo, lo stesso Mattia gli aveva fatto una bellissima dedica:

Non potevo avere compagni migliori. Siamo molto diversi e ci completiamo a vicenda. Non ero abituato ad avere così tanti amici. Addirittura con uno di loro ho anche fatto il mio primo tatuaggio. Non è un caso se il programma si chiami così. L’ho fatto l’anno scorso con Christian, che è entrato nel mio cuore da subito.

Intanto nelle passate ore Mattia Zenzola è tornato a casa con la sua coppa di Amici 22 e ad attenderlo è stato proprio l’amico Christian Stefanelli, che lo ha accolto con un forte abbraccio e la didascalia social:

Ti voglio un bene dell’anima fratello mio, aspettavo solo questo.

Mattia ha prontamente replicato: “La sorpresa più bella”.