Dopo la vittoria di Amici 22, il ballerino ha girato l'Italia in lungo e in largo in compagnia della sua partner di danza, lasciando sempre un alone di mistero sul loro rapporto.

Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme? La nuova risposta

Intervistato da SuperGuidaTV, il ballerino, ancora una volta, è stato confuso sull’esposizione, svelando di non voler precisare la natura del suo rapporto con la sua collega di Amici:

Con lei sto tanto bene. Condividiamo la stessa passione e ci troviamo bene insieme, sia nel ballo che nella vita. Ci divertiamo tanto. Non penso che ogni volta ci sia bisogno di dare spiegazioni.

Personalmente non capisco tutto questo enorme mistero dietro al loro rapporto. Per quale motivo è così difficile dire: “No, non stiamo insieme” oppure “Sì, siamo una coppia?”.

Fidanzati o meno, questo gossip m’interessa…

