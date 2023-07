Amici 22, dopo la vittoria del reality show Mattia Zenzola ha ritrovato l’amore tra le braccia di Benedetta Vari? Nonostante la coppia di ballerini non abbia mai confermato, a quanto pare starebbero insieme.

Una collega e amica di Mattia Zenzola avrebbe spifferato l’indiscrezione intervistata da MondoTV24:

Non so quale rapporto possa esserci tra i due, so per certo però che Mattia è molto schivo, molto proiettato verso gli obiettivi. Tante ragazze prima del talent lo corteggiavano, ma lui è uscito soltanto con colei che dopo sarebbe diventata la sua fidanzata.

Se il sentimento non era corrisposto non ha mai illuso nessuna, è sempre stato corretto e discreto. Non rispondeva neanche ai whatsapp con i complimenti. E’ evidente conoscendolo che Benedetta non gli sia indifferente, me ne sono accorta quando ha vinto. L’ha chiamata, l’ha cercata, ma non era semplice riconoscenza per una partner di pista. Mi sono girata verso chi era accanto a me e mi sono messa a ridere, certe sue espressioni per me valgono più di tante parole.

Stanno insieme, ne sono certa. Probabilmente è la manager che ha consigliato loro di non uscire allo scoperto, per non fare innervosire quelle fan che ancora vorrebbero Zenzola single. La tireranno lunga così forse fino a settembre, sempre che non decidano di farlo prima. Lei è abbastanza gelosa, vorrebbe non doverlo dividere con le fan. Hanno anche discusso per questo, ma adesso anche lei ha capito che per ufficializzare bisogna avere pazienza, in finale si tratta di un mese.