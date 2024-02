La storia d’amore tra Matteo Berrettini e Melissa Satta ha avuto alti e bassi, e sembra che ora sia giunta al capolinea. Secondo il settimanale Oggi, fonti vicine alla (ex?) coppia hanno rivelato importanti divergenze tra i due.

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati: il motivo

Pare che Melissa spingesse per avere più certezze dalla carriera sportiva del campione e per mettere su famiglia, mentre Berrettini non se la sarebbe sentita, considerando il momento difficile.

La relazione tra i due non è stata sempre ben accolta dai fan del tennista, che a più riprese hanno accusato Berrettini di mettere in secondo piano la sua carriera sportiva per la vita personale.

Nonostante le voci di rottura, ci sono ancora foto che li ritraggono insieme sui loro profili social. Tuttavia, la distanza tra loro durante la festa di San Valentino ha fatto sorgere ulteriori dubbi sulla loro relazione.

In precedenza, Berrettini aveva avuto una relazione con la tennista Ajla Tomljanović per quattro anni.

Melissa Satta, invece, era stata precedentemente sposata con il calciatore Kevin-Prince Boateng, ma aveva dichiarato di non voler più frequentare atleti dopo il loro divorzio.

La vita amorosa dei personaggi pubblici spesso cattura l’attenzione del pubblico, e la storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta non fa eccezione.

Ora, mentre Berrettini si concentra sulla sua carriera tennistica, il destino della loro relazione rimane incerto.

