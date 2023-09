Dopo l’addio al celibato di Francesca Ferragni, che è stato organizzato a Mykonos dalle sue sorelle Valentina e Chiara, la curiosità riguardo al matrimonio della 34enne, in programma per il 9 settembre presso il Castello di Rivalta, sta crescendo in modo notevole specie per quanto riguarda il futuro sposo Riccardo Nicoletti.

Matrimonio Francesca Ferragni, chi è il futuro sposo Riccardo Nicoletti

Francesca Ferragni e il suo compagno sono legati dal 2009, e nel giugno del 2022 hanno dato il benvenuto al loro primogenito, Edoardo.

Anche se Francesca e Riccardo non sono attivi nel campo dello spettacolo (lei è un dentista presso lo studio del padre, mentre lui ricopre la posizione di responsabile organizzativo in un’azienda), entrambi godono di una forte presenza sui social media.

Tra un post e l’altro, condividono momenti della loro vita di coppia, la crescita del loro bambino, le passioni che condividono e gli eventi a cui partecipano occasionalmente insieme a Valentina, Chiara, Fedez e il resto della famiglia Ferragni.

Riguardo a Riccardo Nicoletti, nato a Cremona il 17 settembre 1981 sotto il segno della Vergine e noto su Instagram come Riku USM, ha 41 anni. Ha ottenuto il diploma come tecnico dei sistemi energetici presso l’Istituto Ala Ponzone Cimino di Cremona.

Attualmente, divide il suo tempo tra il suo ruolo di responsabile organizzativo e la sua passione per la musica. Riccardo, infatti, è anche chitarrista in due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

Tra le sue altre passioni, Riccardo apprezza la lettura, i viaggi, il surf, la musica (naturalmente) e Gabri, il cane che lui e Francesca Ferragni hanno adottato qualche anno fa, prima dell’arrivo del loro figlio Edoardo.