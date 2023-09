Sabato 9 settembre 2023 Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara, sposerà il suo Riccardo Nicoletti: quali regole sarebbero state imposte agli ospiti presenti al matrimonio più esclusivo dell’anno?

Secondo le indiscrezioni sarà un matrimonio blindato quello della Ferragni e Riccardo Nicoletti. Le nozze avranno luogo nel suggestivo scenario del Castello di Rivalta, situato in Emilia Romagna. La 34enne dirà di “Sì” al padre del loro primo figlio, Edoardo.

Tuttavia, sembra che per questo matrimonio siano state stabilite regole rigide per garantire la massima riservatezza.

Le indiscrezioni su questo evento speciale sono state condivise in anteprima da Deianira Marzano su Instagram. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da un utente, e sebbene si debba trattare con cautela delle notizie non ufficiali, sembra che Francesca desideri pronunciare il suo “Sì, lo voglio” lontano dai riflettori e dal clamore mediatico:

Sabato si sposa Francesca Ferragni in Castello a Rivalta, ha già fatto firmare i documenti per la non divulgazione di foto/video, in più hanno fatto oscurare le finestre e gli invitati del matrimonio avranno un bollino sulla mano… Tutto top secret insomma… Ho sentito persone lamentarsi.