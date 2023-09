Matilde Zarcone ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione negli anni ’80, molto prima di incontrare Valerio Staffelli. Il suo percorso televisivo ha avuto inizio come valletta di “Buona Domenica,” un programma condotto da Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Scopriamo tutto sulla splendida mamma di Rebecca Staffelli, la nuova regina dei social del Grande Fratello.

Matilde Zarcone, sapevi che la mamma di Rebecca Staffelli era più famosa di sua figlia?

Matilde Zarcone e Valerio Staffelli si sono incontrati per la prima volta durante la festa di compleanno dell’ex calciatore dell’Inter, Nicola Berti. Nonostante alcuni piccoli contrasti iniziali i due si innamorano rapidamente.

Nel 1994, coronano il loro amore con un matrimonio, da cui nascono due figli: Riccardo, nel 1996, e Rebecca, nel 1998.

Il suo percorso televisivo si conclude quando decide di dedicarsi completamente alla famiglia e, in particolare, alla figlia. Quindi, una famiglia unita e di successo che continua a tramandare la sua tradizione anche alla nuova generazione.

Quasi 30 anni d’amore con Valerio Staffelli

Valerio Staffelli si commuove parlando con il settimanale Chi della moglie Matilde Zarcone. L’inviato di Striscia la Notizia ha festeggiato un traguardo importante: 25 anni di matrimonio nel 2019. “Non mi sono mai accorto del tempo trascorso – ha spiegato – Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”. La coppia ha due figli, Riccardo e Rebecca.

“Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni”, ha svelato l’inviato di Striscia.

Valerio Staffelli aveva anche rivelato un dettaglio finora inedito sull’inizio dell’amore con Matilde Zarcone: