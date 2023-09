Massimo Ranieri è un’icona dell’arte e dello spettacolo italiano, famoso soprattutto per la sua straordinaria longevità e versatilità, avendo attraversato con successo numerosi campi artistici come la musica, il cinema e la televisione. Ma cosa conosciamo della sua vita privata? Ha una moglie e dei figli? Scopriamo tutto!

Massimo Ranieri, moglie e figli: carriera e vita privata

Massimo Ranieri è nato a Napoli il 3 maggio 1951 con il nome di Giovanni Calone, è il quinto di otto figli e fin da giovane ha lavorato svolgendo una varietà di lavori, dal fattorino al barista.

La sua carriera musicale ha preso il via nel 1964, quando fu notato da un produttore discografico, e da allora ha intrapreso una delle carriere musicali più longeve e riuscite in Italia. Oltre alla musica, ha anche fatto incursioni nel cinema, nel teatro e in televisione, dimostrando un talento eclettico che pochi possono vantare.

Nonostante la sua presenza costante nell’ambito pubblico, Massimo Ranieri è sempre stato molto attento alla sua privacy, mantenendola rigorosamente riservata. Tuttavia, nel corso degli anni, alcuni dettagli della sua vita privata sono venuti alla luce.

Una parte importante della sua vita sentimentale è stata la relazione con Franca Sebastiani, che risale agli anni ’60. In quel periodo, Franca era conosciuta come cantante con lo pseudonimo “Franchina,” ma in seguito si dedicò alla scrittura e al giornalismo.

Dalla loro relazione è nata Cristiana Calone, figlia unica dell’artista, anche se il riconoscimento ufficiale è avvenuto solamente nel 1997.

La rottura tra Massimo Ranieri e Franca potrebbe essere stata influenzata proprio dalla sua iniziale esitazione nel riconoscere la bambina, un fatto che il cantante stesso ha ammesso di rimpiangere amaramente negli anni successivi.

Ranieri ha iniziato a stabilire un rapporto con sua figlia solo dopo il riconoscimento ufficiale e l’ha presentata al pubblico nel 2007 durante il programma televisivo “Tutte donne tranne me” su Rai 1.

Nel 2011, Cristiana ha reso Massimo Ranieri nonno di un bambino di nome Massimo Claudio. Purtroppo, Franca Sebastiani è scomparsa nel 2015 dopo una lunga lotta contro il cancro.

Le altre storie d’amore

Dopo la fine della storia con Franca Sebastiani, Massimo Ranieri ha avuto altre relazioni significative, tutte caratterizzate da una discrezione simile. Una di queste è stata con l’attrice Barbara Nascimbene, una relazione che ha perdurato per circa dieci anni e che ha visto i due lavorare insieme nel film “Il ricatto,” uscito nel 1991. Tuttavia, questa storia si è conclusa nello stesso anno.

Barbara Nascimbene è scomparsa nel 2018.

In seguito, Massimo Ranieri è stato legato alla cantante lirica Leyla Martinucci, ma la loro relazione si è conclusa nel 2010.

Dopo di allora, non sono emerse ulteriori informazioni riguardo alle relazioni sentimentali dell’artista, mantenute rigorosamente private.