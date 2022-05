Come sta Massimo Ranieri? Bollettino medico: “rimasto a terra a lungo”

Come sta Massimo Ranieri dopo essere caduto dal palco del teatro Diana a Napoli? Il cantante partenopeo “è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido”: è quanto riferisce il bollettino medico di questa mattina dell’Ospedale Cardarelli di Napoli reso noto da Tgcom24.

Massimo Ranieri: primo bollettino medico, come sta?

I fan di Massimo Ranieri possono tirare un sospiro di sollievo, dunque, dopo le notizie preoccupanti di ieri sera. In seguito all’incidente lo spettacolo era stato sospeso e l’artista trasportato d’urgenza in ospedale. Ecco cosa si legge nel bollettino del Cardarelli:

Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni.

La caduta, stando alle prime notizie, sarebbe avvenuta mentre scendeva la scala che porta dal palco alla platea pochi minuti dopo l’inizio dello spettacolo mentre si esibiva sul terzo pezzo in scaletta. Il cantante, fa ancora sapere TgCom24, sarebbe rimasto a lungo a terra. Successivamente è stato soccorso dagli operatori del 118 e portato al Cardarelli dove è rimasto sotto osservazione in via precauzionale.

Il suo staff ha fatto sapere: “Non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente”. A quanto pare sarebbe pronto alle dimissioni ma si resta in attesa del prossimo bollettino medico.