Massimiliano Varrese, attuale concorrente del Grande Fratello, nel suo curriculum vanta anche il fatto di essere stato il gay più famoso della musica italiana. Per finta, s’intende. Era lui, infatti, il celeberrimo “Luca” nel videoclip del discusso brano cantato da Povia, “Luca era gay”: lo ricordavate?

Massimiliano Varrese in Luca era gay

Varrese all’epoca fu scelto per dare il volto del protagonista del brano di Povia. Un ruolo che giunse dopo avere preso parte del musical Tre metri sopra il cielo e dopo aver indossato i panni del carabiniere nell’omonima fiction di Canale 5, dopo il ruolo di Carramba boy nell’indimenticato programma di Raffaella Carrà.

A parlare del ruolo di Luca indossato da Massimiliano Varrese, nel 2009, era stato anche il portale Gay.it, che in merito scriveva:

Il regista Marco Carlucci lo ha scelto per il Luca versione Povia e sarà interessante vedere la trasposizione in immagini di quella storia cantata dal palco dell’Ariston, una storia di genitori incapaci di ricoprire il loro ruolo e ignari promotori – con i loro comportamenti scellerati – della falsa omosessualità del ragazzo.

Lo scorso novembre, durante la sua presenza nella Casa del Grande Fratello, se ne era parlato anche durante una puntata di GF Party. Annie Mazzola, nel dare risalto ad un tweet ricevuto da una utente, commentava:

[…] Ci manda un tweet con protagonista Varrese… ma quello è Povia? Oh my God! Massimiliano Varrese ha recitato in Luca era gay di Povia. Sono quelle canzoni che… io boh!