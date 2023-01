Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, sarebbe dovuta entrare nella Casa del GF Vip per una sorpresa al Vippone, ma tutto sarebbe saltato: come mai? I due si sono conosciuti nel corso del GF 16 e nella spiatissima Casa si erano innamorati. Una relazione poi destinata a finire nonostante tra i due l’affetto e la stima non sia mai del tutto svanita.

Martina Nasoni, ex di Daniele: perché è saltata la sua ospitata al GF Vip

La dimostrazione è giunta nei giorni scorsi, quando Daniele Dal Moro aveva destinato all’ex Martina Nasoni una dolce e sincera dedica. Ed anche lei, pochi giorni prima, aveva destinato parole di apprezzamento al Vippone.

Un’amicizia sincera, che sarebbe potuta culminare in una ospitata di Martina per una piacevole sorpresa all’ex fidanzato, ma che alla fine è stata bloccata. Come mai?

A parlarne è stata la diretta interessata attraverso la sua pagina Instagram, attraverso la quale ha spiegato:

Giusto per essere chiari. Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia piena disponibilità. Poi però è stato tutto annullato. Mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella Casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me. La parola di un’amica può sempre aiutare nel percorso, lo so bene. Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno. Purtroppo è stato deciso così. Ci tengo a chiarire questa cosa perché alla luce delle belle parole spese da Daniele nei miei confronti lungo il percorso e alla luce del bel gesto fatto da lui qualche sera fa per me, non voglio sembrare menefreghista e anzi al contrario dirvi che ho apprezzato tantissimo e sarei stata pronta per andare a sostenerlo. Vi abbraccio.

Ad intervenire poco dopo sono stati Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno aggiunto ulteriori retroscena sull’ospitata della Nasoni saltata al GF Vip. Deianira ha fatto sapere:

La verità è che l’ospitata è saltata per alcune antipatie legate al suo vecchio percorso professionale. Trovo assurdo che vengano anteposte le “antipatie” professionali a quello che desiderava il pubblico e cioè che Martina salutasse il suo amico Daniele!

Anche Venza è intervenuto:

Io sapevo che Martina Nasoni doveva andare a fare una sorpresa lunedì prossimo ma a quanto pare è saltato tutto per questioni private (probabilmente non sta simpatica a qualcuno).

Ma davvero le antipatie avranno tutto questo peso al GF Vip? Se così fosse sarebbe comunque un peccato.