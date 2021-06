Martina Miliddi conferma la relazione con Raffaele Renda (ma poi sbotta)

Raffaele Renda è volato a Cagliari dalla sua Martina Miliddi. Dopo le prime foto e le storie di Instagram, i colleghi di Webboh hanno anche condiviso un video dove si mostrano mano nella mano. Oggi, il nuovo scatto conferma la relazione.

Martina Miliddi ha pubblicato una fotografia sui social mentre sfiora le labbra di Raffaele Renda, confermando la loro relazione dopo la fine della sua storia con Aka7even durante l’ultima edizione di Amici 20.

La ballerina ha pubblicato anche un messaggio particolarmente chiaro:

Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri.

Vi piace questa nuova coppia?

Non so voi ma io sto sperando che Aka da questa storia tra Martina e Raffaele tiri fuori solo una cosa e cioè l’ispirazione per una CANZONE PAZZESCA così come è stato con mi manchi

— Taurus 🦋 (@xattorneyx) June 1, 2021