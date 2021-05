Raffaele Renda e Martina Miliddi sono ufficialmente una coppia? Dopo l’articolo di ieri, i due ex volti di Amici 20 si sono fatti vedere insieme tramite le Storie di Instagram e i colleghi di Webboh li hanno anche immortalati insieme mentre passeggiano mano nella mano.

Dopo avergli confidato i suoi sentimenti dentro la scuola di Amici 20, Raffaele non aveva voluto fare alcun passo in avanti nel rispetto della sua relazione con Aka7even.

Una volta chiusa la storia con il cantante di “Mi manchi” e terminato il programma, i due ragazzi hanno deciso di provarci così come aveva già fatto intendere Raffaele intervistato da SuperGuidaTV:

La frequentazione con Martina procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà.

C’è stato un momento di difficoltà perché io ero molto amico di Martina ma anche di Luca. Non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo al loro rapporto. E’ stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla.

Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione.