Martin Castrogiovanni, il cui nome completo è Martin Leandro Castrogiovanni, è nato il 21 ottobre 1981 a Paraná, in Argentina, e ha attualmente 41 anni: scopriamo come si chiama la moglie e chi sono i figli dell’ex sportivo oggi star della TV che ha dovuto fare i conti pure con un tumore. Tutte le curiosità su uno dei conduttori di Tu si que vales, oggi ospite di Verissimo.

Martin Castrogiovanni: tumore, moglie e figli del campione di rugby

Per molti, Martin Castrogiovanni è famoso come una figura dello spettacolo, presente in diversi programmi televisivi. Tuttavia, per gli amanti del rugby, è soprattutto un grande campione rugbista, considerato uno dei pilastri della nazionale italiana.

Durante i mondiali di rugby del 2015 in Inghilterra, Castrogiovanni ha dovuto affrontare una drammatica sfida per la sua salute. Ha scoperto di avere un tumore, e la prima diagnosi non è stata del tutto positiva.

Tuttavia, ulteriori esami hanno rivelato che la massa tumorale era benigna, trattandosi di un neurinoma al plesso lombare. Castrogiovanni ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuoverlo, e dopo qualche mese dall’operazione, ha dichiarato:

Ho scoperto di avere un neurinoma al plesso lombare, un tumore per il quale gli inglesi mi davano 6 mesi di vita. Sono andato di corsa alla clinica Humanitas a Milano e lì mi dicono che è raro che quel tumore sia maligno, però l’operazione sarà rischiosa perché potrei perdere l’uso della gamba. Sbatto i medici contro il muro e urlo: Operatemi o vi ammazzo, voglio giocare. Mi operano, muovo la gamba. Un mese dopo sono di nuovo in campo.

Da un po’ di tempo, l’ex rugbista ha scoperto di essere celiaco, il che ha richiesto una revisione della sua dieta. Tuttavia, Martin Castrogiovanni non ha rinunciato alla carne e ha affermato:

Non è più così difficile essere celiaci e poter mangiare bene. Ci sono molte aziende che offrono prodotti di prima qualità che ormai puoi trovare ovunque, in questo l’Italia è avanti. E poi sono fortunato perché i miei amici chef mi viziano spesso.

Chi sono la moglie ed i figli di Martin

Martin Castrogiovanni è stato in una lunga relazione con Giulia Candiago, ex atleta di sci azzurra. Si sono separati poco prima delle nozze. Successivamente, dopo un periodo da single ha incontrato Daniela Marzulli, che è diventata sua moglie nell’autunno del 2020.

Daniela Marzulli ha conquistato il cuore dell’ex rugbista fin dal primo incontro, e Castrogiovanni ha condiviso in un’intervista i motivi per cui ha deciso di sposarla:

Ho sempre pensato che le cose accadono quando devono accadere. Daniela è entrata nella mia esistenza senza che la cercassi, ma rendendomi subito l’uomo più felice del mondo.

Daniela è anche madre di un bambino nato da una precedente relazione, il che ha reso Martin Castrogiovanni molto felice.