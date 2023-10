Vera Gemma, nata il 4 luglio 1970 a Roma, è un’attrice e personaggio televisivo italiana. Figlia di Giuliano Gemma, attore molto noto, Vera ha attualmente 53 anni. Nel 2001, si è sposata con Jamil, un ex campione di kung-fu, ma il loro matrimonio è stato di breve durata. In seguito, ha avuto una relazione con Henry Harris, dalla quale è nato il suo unico figlio, Maximus Giuliano.

Marito e figlio di Vera Gemma, la storia con Jeda e la verità sulla chirurgia estetica

Vera è stata anche fidanzata con Jeda Filal, un giovane di soli 22 anni che è diventato noto al pubblico durante la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi. Tuttavia, la loro relazione si è conclusa ma sono rimasti in ottimi rapporti.

Nella sua vita privata, Vera ha avuto più di 60 partner. In merito a questo, ha dichiarato: “Ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno”.

Ha anche rivelato di aver avuto esperienze omosessuali, che hanno messo a dura prova il rapporto con sua madre.

Quanto ai ritocchi estetici, Vera Gemma ha dichiarato: “A parte le punturine di acido ialuronico, che posso o non posso aver fatto, non sono così rifatta, ho un viso particolare. Ma anche se fossi rifatta, non sarebbero cavoli miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l’umanità?”.

Parlando del figlio all’Isola dei Famosi, Vera Gemma ha raccontato:

Io non lo so che ho fatto. Pensa che quando ero incinta sono andata in Chiesa e ho fatto una preghiera. Ho detto: ‘Dio ti prego perdonami perché lo so che deve essere in salute, però fa che sia anche bello, perché non è vero che non è tanto importante nella vita’.