Marito e figli di Sandra Milo: per 17 anni l’amante di Federico Fellini

Sandra Milo è una delle attrici italiane più famose e apprezzate del cinema. Nata il 11 marzo 1933 a Tunisi, ha intrapreso una carriera che l’ha portata a diventare una figura iconica del cinema italiano, collaborando con grandi registi e recitando in una serie di film memorabili: scopriamo chi è il marito, i figli e il suo rapporto speciale con Federico Fellini.

Marito e figli di Sandra Milo: per 17 anni è stata l’amante di Federico Fellini

Sandra Milo ha avuto una vita personale altrettanto interessante quanto la sua carriera cinematografica. Ad appena 15 anni ha sposato il marchese Cesare Rodighiero: è rimasta incinta, ma ha perso il bambino a causa di un parto prematuro.

Dopo soli 21 giorni dal matrimonio hanno ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota.

Sandra Milo ha intrapreso diverse relazioni amorose e matrimoni nella sua vita. Ha sposato il produttore greco Moris Ergas, con il quale ha avuto una relazione durata 11 anni e dalla quale è nata la figlia Deborah, che in seguito è diventata una giornalista televisiva.

Successivamente, Sandra Milo ha formato una famiglia con Ottavio De Lollis, da cui sono nati Ciro e Azzurra. Nel 1990, la sua vita sentimentale ha visto un altro matrimonio, questa volta con Jorge Ordonez.

Nel 2019, l’attrice è tornata all’attenzione del pubblico a causa della sua relazione con Alessandro Rorato, un ristoratore di circa 50 anni più giovane di lei. Questa unione ha nuovamente attirato l’interesse dei media e del pubblico.

Sandra Milo è diventata particolarmente nota per la sua collaborazione con il leggendario regista italiano Federico Fellini. I due si sono incontrati sul set del film “La dolce vita” nel 1960 e hanno instaurato una relazione che ha avuto un impatto significativo sulle loro vite personali e professionali.

E’ stata la sua amante per 17 anni:

Quando lui mi ha detto ‘Basta essere amanti, voglio stare con te’ io non ho accettato. Noi eravamo stati insieme per 17 anni. Una storia clandestina, un amore fantastico che aveva sempre escluso problemi perché era solo la bellezza e l’emozione di incontrarsi.

Ho pensato: ‘Se quest’amore così fantastico e un po’ irreale, lo trasformo in qualcosa di normale, dove lui può dirmi ‘Che ci hai messo in questo sugo?’ o ‘Spendi troppo’ o ‘Sei ingrassata’, io ci rimango male’.

Volevo conservare l’amore straordinario che è ancora dentro me e mi dà forza e felicità, dovevo lasciarlo così com’era, senza banalizzarlo con una storia di vita in comune. Ho preferito chiuderlo nel momento più bello ed è rimasto così…

Volevo molto bene a Giulietta (la moglie, ndr). Era una donna fantastica, intelligente, curiosa, piena di fantasia e molto generosa. Se mi sentivo a disagio con lei? Ma no, condividevamo amore. Era un amore condiviso. Lei lo amava molto e anch’io.

Con un uomo come Federico, era impossibile pensare di tenerlo solo per sé. Sia le donne che gli uomini facevano follie per lui. Lei, però, aveva una parte importante di lui. Lui tornava sempre da Giulietta e questo era bellissimo.