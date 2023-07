Per Maria De Filippi è tempo di vacanze e di ricaricare le pile in vista della prossima stagione televisiva che l’attende. Come sempre sarà un’annata che la terrà fortemente impegnata, alla luce dei tanti programmi di successo che la vedranno protagonista. Ma come sta trascorrendo la sua prima estate senza Maurizio Costanzo?

Maria De Filippi, prima estate senza Maurizio Costanzo

Al suo fianco, per la sua prima difficile estate senza il marito Maurizio, scomparso il 24 febbraio scorso, Maria De Filippi ha voluto il figlio Gabriele. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, in Sardegna in vista delle ultime puntate di Temptation Island, la conduttrice tra una riunione e una registrazione si è concessa anche un pomeriggio libero.

Nell’unico pomeriggio in cui sono liberi, mamma e figlio si concedono un momento solo per loro, tra un momento di gioco con il frisbee e uno con il cane del figlio Gabriele, Tommy. Poi due chiacchiere ed un cocktail. Il giorno successivo, però, Gabriele ha fatto ritorno a Roma dove è responsabile di Witty Tv.

Le vacanze estive vere e proprie però, la De Filippi le trascorrerà come da tradizione ad agosto, nella villa di Ansedonia. E qui si ritroverà nuovamente con il figlio.

